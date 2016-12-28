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الاربعاء 28 ديسمبر - 11:26
Sahara Media Agency : التكتل يطالب بتحقيق فى محاولة رشوة الرئيس الموريتاني https://t.co/A4rpEOvKA4
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"التكتل" يدعو للتحقيق في محاولة رشوة الرئيس


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 28 ديسمبر 2016 - 07:09



"التكتل" يدعو للتحقيق في محاولة رشوة الرئيس
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طالب حزب التكتل القوى الديمقراطية المعارض بموريتانيا بتحقيق قضائي عاجل في اعتراف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بأنه تعرض لمحاولة رشوة في مكتبه بالقصر الرئاسي..

وأكد التكتل في بيان وزعه  أن شعار محاربة الفساد كان أصلا "ومازال مجرد غطاء للفساد، معتبرا أن الصفقات التي يحصل عليها رجال الأعمال الأجانب والوطنيين لا تأتي إلا بمقابل مالي مدفوع مسبقا، وفق ماجاء في البيان.

ونبه البيان إلى أنه يجب تطبيق النصوص القانونية التي تلزم كل شخص وصل إلى علمه ارتكاب جناية الرشوة أن يبلغ عنها النيابة، متسائلا عن الهدف من التعتيم على هذه الحادثة التي وصفها بالخطير".

وأشار البيان إلى أن الحادثة ليست الأولى من نوعها التي تبرم فيها "السلطات صفقات مشبوهة على حساب مصلحة الوطن"، معطيا حالات قال إنها نماذج من الرشوة سبق أن حصلت في السنوات الماضية.

وخلص البيان إلى أن التجرؤ على رشوة رئيس الدولة يكشف ما وصلت إليه القيم الأخلاقية من تدن وتلاش لهيبة الدولة، وسوء التسيير وتغلغل الرشوة في مفاصلها إلى درجة عدم الخجل من ذكرها، وفق ماجاء في البيان.


الكلمات المفتاحية : التكتل, الرشوة, الفساد, المعارضة


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