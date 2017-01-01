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التكتل يطالب باطلاق سراح ناشطين معتقلين فى نواذيبو


نواكشوط-صحراء ميديا
الجمعة 4 غشت 2017 - 22:39



التكتل يطالب باطلاق سراح ناشطين معتقلين فى نواذيبو
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طالب حزب تكتل القوى الديمقراطية اليوم الجمعة باطلاق سراح مجموعة من النشطاء تم اعتقالهم فى مدينة نواذيبو، منددا "بسياسة الاختطاف القسري التي دأبت عليها قوات امن النظام اتجاه كل من يقول لا في وجه الطغمة العسكرية الحاكمة" .

وقال الحزب فى بيان له إنه على استعداد لاتخاذ كافة الخيارات النضالية التي يكفلها القانون في سبيل إطلاق الشباب المعتقلين.

وأكد الحزب أن سياسية الخطف والاعتقال لن تثني الخيريين من أبناء هذ الشعب عن مواصلة النضال حتى إفشال مهزلة العبث بدستور ورموز البلاد، وفق تعبيره.

وأضاف أن المحامين الذين  انتدبوا للدفاع عن النشطاء منعوا من اللقاء بهم ، بعد مرور أربعة أيام دون أن يعرف مصيرهم ولا الوجهة التي أخذوا إليها ولم تسمح السلطات بالاتصال بهم لمعرفة أوضاعهم الصحية.
 
واوضح الحزب أن الشباب تم اعتقالهم  دون وجه شرعي هذه المدة الطويلة يكشف زيف إدعاءات الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في خطابه بمدينة نواذيبو المليئ بالمغالطات والذي قال فيه إن المعارضة الموريتانية لا وجود لها على أرض الواقع، وفق البيان.


الكلمات المفتاحية : التكتل, معارضة, موريتانيا, نشطاء
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