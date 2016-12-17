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Sahara Media Agency : القنصل السوداني يزور ازويرات بعد مقتل أحد المنقبين https://t.co/QLSzZxsSaG
السبت 17 ديسمبر - 10:46
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"التكتل" يطالب بالإفراج عن المنقبين المحتجزين في الشمال الموريتاني


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 17 ديسمبر 2016 - 09:30



"التكتل" يطالب بالإفراج عن المنقبين المحتجزين في الشمال الموريتاني
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طالبت المنظمة الوطنية لشباب التكتل اليوم السبت السلطات الموريتانية بالإفراج الفوري عن كافة المنقبين وإرجاع كل ممتلكاتهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم ، معلنة عن تضامنها معهم في وجه ما يتعرضون له من ظلم وقهر.


واتهمت المنظمة  في بيان لها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أنه غرر بالشباب بعد أن صرح خلال زيارته لمدينة الشامي والتي قال فيها ان شركات التنقيب لا تملك إلا ما في داخل أسوارها من الأراضي وغير ذلك يمكن للمواطنين التنقيب فيه بكل حرية.


وأوضح البيان أن الشباب بعد تصريحات الرئيس تدفقوا بالمئات إلى شمال البلاد يدفعهم العوز والبؤس والبطالة للبحث عن لقمة العيش ،وبعد أيام من وصولهم إلى منطقة وديان الخروب تمت مهاجمتهم ومطاردتهم من طرف الجيش مستخدما عنفا بشعا ضدهم وصل إلى حد إطلاق النار عليهم تسبب في مقتل أحد المنقبين وجرح العشرات وإصابة العديد من السيارات بأعطال فادحة، حسب البيان.


وقالت المنظمة إن الجيش قاد الجميع نحو مقاطعة افد يرك وحشرهم لمدة يوم كامل في مكان معزول وسلب كل ما بحوزتهم من الذهب و يقدر بما يزيد على 10 كلغ وبعد أن قضوا يوما كاملا وصل إليهم وكيل الجمهورية في ساعات متأخرة من الليل وقال لهم بأن لديه تعليمات بأن على كل واحد يريد إخلاء سبيله أن يدفع غرامة 100الف عن نفسه و600الف عن سيارته وإلا فسيكون مصيرهم السجن 3 سنوات وعند ما سألوه عن ذهبهم الذي سلب منهم اخبرهم بأنه لم يصله .


ودعت المنظمة الشباب الموريتاني وكل القوى الحية في البلاد إلى هبة قوية من أجل الوقوف ضد هذا النوع من الممارسات من تصريحات مغررة وقتل للأرواح وسرقة ومصادرة ممتلكات المواطنين.



الكلمات المفتاحية : التكتل, تنقيب, سلطات


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