التلفزيون الرسمي يعرض عصابة "بي أم سي إي"

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السبت 22 أبريل - 18:23
Sahara Media Agency : القصة الكاملة للتحقيقات التي قادت إلى اعتقال عصابة BMCI https://t.co/DrTVlx94QS
السبت 22 أبريل - 16:11
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التلفزيون الرسمي يعرض عصابة "بي أم سي إي"


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 22 أبريل 2017 - 19:36



التلفزيون الرسمي يعرض عصابة "بي أم سي إي"
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أفادت مصادر "صحراء ميديا" أن منفذي عملية السطو على وكالة البنك الموريتاني للتجارة الدولية قبل أسبوعين، سيظهرون في نشرة الثامنة مساء اليوم السبت عبر شاشة قناة الموريتانية (التلفزيون الرسمي).
 
وأشارت نفس المصادر إلى أن مفوضية الشرطة القضائية بتفرغ زينه التي تولت عملية التحقيق في الملف وتمكنت من القبض على العصابة، ستتولى خلال النشرة توضيح ما قامت به من تحقيقات.
 
وستكون هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيه جهات رسمية عن الحادثة التي هزت الرأي العام في موريتانيا على مدى الأسبوعين الماضيين.
 
وكانت الشرطة القضائية قد تمكنت أمس الجمعة من اعتقال أفراد العصابة، بعد تحريات معمقة استمرت لأكثر من أسبوع.
 


الكلمات المفتاحية : بنك, سرقة, عصابة
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