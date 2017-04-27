التنقيب عن المعادن يهيمن على اجتماع الحكومة

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التنقيب عن المعادن يهيمن على اجتماع الحكومة


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 27 أبريل 2017 - 23:41



التنقيب عن المعادن يهيمن على اجتماع الحكومة
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منحت الحكومة الموريتانية في اجتماع الأسبوعي اليوم الخميس، سبعة رخص جديدة للتنقيب عن المعادن على أراضيها، كما جددت ثلاثة رخص أخرى.
 
وجاء في البيان الحكومي أنه قد تمت المصادقة على:
 
مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 555 للبحث عن المجموعة 1 (الحديد) في منطقة تماكَوط الجنوبية (ولايتي آدرار وإنشيري) لصالح شركة  BUMI Mauritanie SA.
 
مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 934 للبحث عن مواد المجموعة 2 (التربة السوداء) في منطقة لمسيد الجنوبي (ولاية إنشيري) لصالح شركة  Tayssir Resources Sas.
 
مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 1077 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب) في منطقة أخنيفيسات 2 (ولايتي داخلت انواذيبو وإنشيري) لصالح شركة  Mauritanienne d’Exploration (SME SA).
 
مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1939 للبحث عن مواد المجموعة 2 في منطقة احديبت تكد (ولاية داخلت انواذيبو) لصالح شركة AYA SARL.
 
مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 2154 للبحث عن مواد المجموعة 2 شرق منطقة عين ﺍﻟﯕﺭفه (ولاية إنشيري) لصالح شركة DEK MINING.
 
مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 2170 للبحث عن مواد المجموعة 2 في منطقة تنزاك (ولاية آدرار) لصالح شركة Taoudeni Resources Sarl.
 
مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 2189 للبحث عن مواد المجموعة 1 في منطقة آسكاف الجنوبية (ولاية تيرس الزمور) لصالح شركة Sahara Investments Ltd..
 
مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 2478 للبحث عن مواد المجموعة 5 شمال منطقة أحديبت الفله (ولاية داخلت انواذيبو) لصالح شركة  Alcommege Sarl.
 
مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 2483 للبحث عن مواد المجموعة (2) في منطقة واد الكيعة (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة National for Industry and .Prospecting (NIP).
 
مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 2484 للبحث عن مواد المجموعة (2) في منطقة شمال البنية (ولاية داخلت انواذيبو) لصالح شركة National for Industry and .Prospecting (NIP).
 


الكلمات المفتاحية : الذهب, المعادن, حكومة, رخصة
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