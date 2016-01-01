التنمية تتصدر مباحثات عزيز والأمينة العامة للاكواس

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين، مباحثات بنواكشوط مع ريما خلف الأمينة العامة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الأسكوا"



وتصدر القضاء على الفقر المباحثات عبر البرنامج الذي يشمل التعاون مع الوزارات المختلفة لبناء الأجهزة والأنظمة الإحصائية والقدرة على اتخاذ السياسات طبقا للأهداف التي أقرتها دول العالم ضمن أجندة 2030.



ونقلت وكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) عن الأمينة العامة التنفيذية للجنة "الأسكو" ريما خلف، قولها إن ولد عبد العزيز قد أبدى اهتماما كبيرا بشؤون التنمية في موريتانيا وحرصا على تحقيق الأهداف التنموية بالتعاون مع جميع المنظمات الإقليمية.



وكانت موريتانيا قد انضمت رسميا لمنظمة الأسكوا الذي يوجد مقرها في نيويورك في يوليو من عام 2015.