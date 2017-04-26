التهاب السحايا يقتل 813 شخصا في نيجيريا





توفي 813 شخصا في نيجيريا منذ بداية العام الحالي بسبب تفشي مرض التهاب السحايا، بحسب ما أعلن عنه وزير الصحة النيجيري "إيزاك أديوولي"





وقال الوزير للصحفيين بعيد خروجه من اجتماع للوزراء "إن الحكومة أقرت اليوم الأربعاء القيام بزيارات ميدانية من منزل لآخر في شمال نيجيريا لرصد المعرضين لالتهاب السحايا لتطعيمهم وعلاجهم".





وكان مركز مكافحة الأمراض في نيجيريا إطلق الشهر الجاري حملة تطعيم شاملة ضمن إجراءات طارئة اتخذها للتعامل مع تفشي المرض في الولايات الواقعة بشمال غرب البلاد، ويتعاون المركز مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمة أطباء بلا حدود سعيا للسيطرة على المرض.





وكان أكثر من 2000 شخص قد لقوا حتفهم عام 2009 إثر تفشي المرض في نيجيريا نتيجة نقص الرعاية الصحية في المناطق الريفية .