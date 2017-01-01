التهريب يُخسر أفريقيا 80 مليار دولار سنويا



كشفت اللجنة الاقتصادية الأممية الخاصة بإفريقيا اليوم السبت باديس ابابا أن أفريقيا تخسر 80 مليار دولار سنويا بسبب ما وصفتها بالتدفقات المالية غير الشرعية، مؤكدة ضرورة تقليصها من أجل تنفيذ البرامج التي سطرتها المنظمة القارية.



وأوضح رئيس اللجنة عبد الله حمدوك أمام الدورة ال31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي أن التدفقات المالية غير الشرعية المسجلة لها تأثير سلبي على التنمية والحكامة في افريقيا.



ودعا رئيس اللجنة إلى وضع مقاربة منسجمة من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة بهدف وضع حد لهذه التدفقات.



و شدد خلال الاجتماع التحضيري للقمة ال29 للاتحاد الافريقي المزمع عقدها يومي الاثنين و الثلاثاء الى ترقية التعمير في افريقيا للمساهمة فى تحقيق النجاعة الاقتصادية للقارة و تكثيف المبادلات التجارية و الاستثمار المحلي من خلال التكامل الاقليمي.



وفى السياق ذاته ركز حمدوك على ضرورة تحسين تسيير الاقتصاد الكلي و مناخ الأعمال في افريقيا للمساهمة في زيادة مقاومة القارة، معتبرا أن الحكم الرشيد و الاصلاحات الاقتصادية ضروريان لجذب المستثمرين الاجانب مؤكدا على تنمية الرأسمال البشري الذي يعد عاملا اساسيا لتحقيق التنمية.

