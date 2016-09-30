الثابت والمتغير بين نسختي الحوار في موريتانيا



تشابه نسختي الحوار لا يتوقف عند ثبات الشخوص في معسكري المعارضة المشاركة والمقاطعة، وإنما يتجاوزه إلى الجانب الرسمي الذي لم يخل هو الآخر من رتابة شخوص في معالجة هذا الملف؛ ففي النسخة الأولى من الحوار كان الوزير الأول آنذاك مولاي ولد محمد لقظف، هو اللاعب الأكبر على حلبة الحوار، وهو الدور الذي احتفظ به في النسخة الجديدة، ولكنه هذه المرة مارسه من أروقة القصر كأمين عام لرئاسة الجمهورية.



وحده حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم استطاع أن يحدث التغيير في قيادته خلال الفترة الفاصلة بين نسختي الحوار، ففي النسخة الأولى كان محمد محمود ولد محمد الأمين، هو رئيس الحزب والمتحدث باسمه، منصب شغله في النسخة الأخيرة سيدي محمد ولد محم، مع تغييرات واسعة في الصف الأمامي وأدوات عمل الحزب الأكبر في البلاد.



ورغم التشابه الكبير في التمثيل بين نسختي الحوار، وتمكن المعارضة من البقاء خارج "دائرة المتحاورين"، إلا أن ملفات قوية وقرارات هامة تطبخ داخل هذه الدائرة في النسخة الجديدة، من أبرزها تعديل نقاط حساسة من الدستور يرى بعض المعارضين أنها ستفتح الباب أمام تعديل نقاط أخرى جوهرية في الحفاظ على مبدأ التناوب السلمي على السلطة والمأموريات.