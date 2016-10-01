الجاليات الموريتانية تطالب بالتصويت على ممثلها بالبرلمان



طالب ممثلو الجاليات الموريتانية بالخارج المشاركون فى الحوار الوطنى الشامل بالتصويت المباشر على ممثلهم بالبرلمان.



وأكد ممثل الجالية الموريتانية بالغابون لمرابط ولد محمدو خلال مداخلته أمام لجان الحوار على ضرورة تمثيل الجالية بنائب فى البرلمان يكون الصلة المباشرة بين الجاليات والحكومة.



ويشارك وفد من الجاليات الموريتانية بالخارج لأول مرة فى الحوار الوطنى الشامل الذى أطلقه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الخميس الماضي بقصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط.



وفى السياق ذاته، دعا ولد محمدو إلى تمديد مأمورية الرئيس لتصبح 7 سنوات على أن لاتزيد على مأموريتين فقط، إضافة إلى الاهتمام بتشغيل الشباب وتجديد الطبقة العاملة فى الدولة التى يغلب عليها حاليا الترهل، وفق تعبيره.

