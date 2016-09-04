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الجالية الصينية بباريس تطلب "توقيف العنف ضدها"


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 4 سبتمبر 2016 - 19:00



الجالية الصينية بباريس تطلب "توقيف العنف ضدها"
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شارك 13 ألف شخص على الأقل  اليوم الأحد في حشد احتجاجي بالعاصمة الفرنسية باريس على ما قالوا إنها سلسلة جرائم استهدفت الجالية الصينية في فرنسا بعد وفاة مصمم منسوجات صيني إثر الاعتداء عليه الشهر الماضي.
 
ولوح متظاهرون بأعلام فرنسية وارتدوا قمصانا كتب عليها "أوقفوا العنف والاعتداءات وانعدام الأمن" و"المساواة للجميع.. الأمن للجميع." 
 
وسار المشاركون في المسيرة انطلاقا من ميدان الجمهورية وصولا إلى ميدان الباستيل بشرق باريس مطالبين بمزيد من الحماية من جانب الشرطة.
 
وتوفي تشاو لينغ تشانغ وهو مصمم منسوجات عمره 49 عاما الشهر الماضي بعد غيبوبة استمرت خمسة أيام إثر اعتداء تعرض له على يد ثلاثة اشخاص سرقوا منه حقيبته في ضاحية أوبارفيلييه بشمال باريس.
 
وقال أفراد من الجالية الصينية الكبيرة في أوبارفيلييه إن وفاة تشانغ كانت الأحدث ضمن سلسلة من الاعتداءات استهدفت الجالية الصينية في فرنسا والتي تقدر بحوالي 600 ألف شخص٠
 


الكلمات المفتاحية : الجالية الصينية, عنف, فرنسا


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