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الجالية الموريتانية بالكونغو توجه مطالبها إلى الرئيس


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 28 يناير 2017 - 10:18



الجالية الموريتانية بالكونغو توجه مطالبها إلى الرئيس
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قدمت الجالية الموريتانية في الكونغواليوم السبت عدة مطالب إلى  الرئيس الموريتاني محمد ولدعبد العزيز خلال لقاء جمع مكتبها  بالرئيس بمقر إقامته بفندق راديسون في ابرازافيل .

 

وطالبت الجالية  بفتح مكتب للحالة المدنية في جمهورية الكونغو ، بالإضافة لفتح خط مباشر بين نواكشوط وابرازافيل للموريتانية للطيران الدولي.

 

وتم خلال اللقاء استعراض أوضاع الجالية في هذا البلد الإفريقي وأبرز مطالبها ورؤية أفرادها لحل أهم المشاكل المطروحة عليها.

 

وجرت المقابلة بحضور مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد ولد باهيه والقنصل العام لموريتانيا في الكونغو أحمد المختار بوسيف.



الكلمات المفتاحية : الكونغو, جالية, مطالب


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