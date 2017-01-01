الجزائر: اعتقال مهربين ومصادرة مخدرات في تندوف



أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن وحدة من الجيش تمكنت أمس الجمعة من توقيف تاجري مخدرات في "معسكر"، كانت بحوزتهما 10 كيلوغرامات من "الكيف المعالج"، كما صادرت 240 كيلوغراماً من الكيف المعالج على الحدود بتندوف، جنوب غربي الجزائر.



وقالت الوزارة في بيان رسمي اليوم السبت، إنه "في إطار تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، وإثر دورية استطلاع وتفتيش قرب الشريط الحدودي، ضبطت وحدة لحراس الحدود تابعة للقطاع العملياتي الجنوبي لتندوف بإقليم الناحية العسكرية الثالثة، يوم 18 أوت 2017، كمية من الكيف المعالج تقدر بـ240 كيلوغرام كانت محملة على ظهر جملين".



وأضافت الوزارة أن مفرزة من الجيش وعناصر الدرك الوطني "أوقفوا تاجري مخدرات (02) بحوزتهما أكثر من 10 كيلوغرام من الكيف المعالج بمعسكر".



وتنشط شبكات تهريب المخدرات في المثلث الحدودي بين مالي وموريتانيا والجزائر.

