الجزائر: الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة



أعلن اليوم في الجزائرعن اختيار الرابع من شهر مايو المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية الجزائرية.



وقال بيان صادر اليوم الخميس عن الرئاسة الجزائرية إن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقّع اليوم مرسوم استدعاء هيئة الناخبين ليوم الخميس 4 مايو بغرض انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني "الغرفة الأولى للبرلمان".



وتنص المادة 25 من قانون الانتخابات، على استدعاء الهيئة الناخبة بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجرائها.



وأعلن حزبا الطلائع "وسط"، وحزب "جيل جديد" مقاطعة الانتخابات، فيما أعلن 71 حزبا سياسيا مشاركته فيها.



وتجرى الانتخابات المقبلة لاختيار 462 نائبا في البرلمان موزعين على 48 دائرة انتخابيه إلى جانب 8 دوائر في الخارج لتمثيل الجالية في المهجر.



وتعد هذه الانتخابات سادس استحقاقات برلمانية تعددية في الجزائر، منذ إقرار الانفتاح السياسي في البلاد عام 1989

