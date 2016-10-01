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الجزائر: الجيش يحبط تهريب أسلحة عبر الحدود الليبية


صحراء ميديا + وكالات
السبت 1 أكتوبر 2016 - 18:50



الجزائر: الجيش يحبط تهريب أسلحة عبر الحدود الليبية
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن عناصر الجيش الجزائري قبضوا على 5 أفراد من جنسية ليبية كانوا على متن 3 مركبات رباعية الدفع بمنطقة الدبداب على الحدود الشرقية مع ليبيا.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائري إنه "في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، وإثر كمين أوقفت مفرزة للجيش تابعة للقطاع العملياتي 5 أفراد من جنسية ليبية كانوا على متن 3 مركبات رباعية الدفع بمنطقة الدبداب الحدودية، ضُبط لديهم أسلحة وكمية من الذخيرة".

وتأتي هذه العملية حسب وزارة الدفاع الجزائرية "بفضل اليقظة الدائمة لقوات الجيش والاستغلال الأمثل للمعلومات، التي مكّنت من كشف كمية من الأسلحة والذخيرة قرب الحدود الجنوبية- الشرقية للبلاد".

ومكّنت عملية في الدبداب الحدودية من "ضبط ثلاث  بنادق رشاشة من نوع كلاشينكوف وبندقية قناصة وبندقية صيد ومسدس آلي و10 مخازن ذخيرة و482 طلقة من مختلف العيارات".

وفي عملية أخرى مشابهة، قضت قوات الجيش بجبل وستيلي ببلدية تازولت، في باتنة شرق البلاد بالناحية العسكرية الخامسة على 5 مسلحين، واسترجعت بندقية رشاشة و4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف وكمية كبيرة من الذخيرة، فيما تم تدمير 6 مخابئ تحتوي على مؤونة وألغام تقليدية الصنع وصفائح لتوليد الطاقة الشمسية وأغراض مختلفة.

وحسب وزارة الدفاع الجزائرية، فإن "هذه العمليات المتواصلة تأتي لتؤكد عزم وإصرار قوات الجيش على القضاء على فلول الإرهاب أينما حلّوا عبر التراب الجزائري".
 


الكلمات المفتاحية : إرهاب, الجزائر, سلاح, ليبيا


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