الجزائر: الجيش يقتل أربعة مسلحين شرقي البلاد



قتل أربعة مسلحين اليوم السبت برصاص الجيش الجزائري، فى عملية أمنية نفذها الجيش فى شرق الجزائر.



وارتفع عدد المسلحين الذين قضوا فى مواجهات مع الجيش إلى 40 منذ بداية 2017، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية.



وقال بيان للوزارة إن "الارهابيين" الاربعة قتلوا أثناء عملية تمشيط نفذت في منطقة جبل مليتي الجبلية قرب باتنة (500 كلم جنوب شرقي العاصمة)، وتم ضبط أسلحة وذخائر.



ورغم التوصل الى ميثاق سلم في 2005 بهدف طي صفحة الحرب الاهلية التي كانت خلفت 200 ألف قتيل، فإن بعض المجموعات المسلحة تبقى ناشطة في شرق البلاد وجنوبها.

