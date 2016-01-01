الجزائر: العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والصواريخ



كشفت السلطات الجزائرية اليوم الأحد، عن عثورها على كمية كبيرة من الأسلحة والصواريخ والذخيرة بأدرار ، حسبما أفاد به بيان لوزراة الدفاع.



وأوضح البيان، أن الأسلحة التي ضبطها الجيش الوطني الشعبي في الناحية العسكرية الثالثة، تتمثل في 20 مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف، وبندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف.



فيما تشمل الذخيرة والصواريخ 28 قنبلة يدوية، و17 صاروخا عيار 57 ملم، خاص بالحوامات، وسلة لإطلاق الصواريخ خاصة بالحوامات أيضا، و20 مخزنا لذخيرة متنوعة، و27 مشعلا خاص بالقنابل اليدوية، بالإضافة إلى 200 طلقة من مختلف العيارات.

