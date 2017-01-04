الجزائر تحضر لأمم الإفريقية بمواجهة موريتانيا مرتين

احذر.. ملفات قد تعرض حساب الواتساب للقرصنة

وفد عسكري سعودي رفيع فى زيارة لموريتانيا

الحكومة ترضخ لمطالب بمراجعة قانون العنف ضد النوع

سنيم تحاور مناديب العمال بخصوص عرائضهم المطلبية

مشاريع مدرة للدخل لمتقاعدى الجيش الموريتاني

اتفاقية اقتناء طائرة للموريتانية للطيران أمام البرلمان

شراكة بين سلطة تنظيم الصفقات والمدرسة الوطنية للإدارة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

وداع موسم الربيع

محمد ولد بتار
وداع موسم الربيع
  أشرف موسم الذكريات الطيبة لهذا العام على نهايته، وأخذت قوافل الخير تشد بُجر الحقائب على نجب

في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك

محمد بنمبارك
في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك
رحيل أيقونة وعميد الأسرة الدبلوماسية المغربية، سي عبد الرحمن بنعمر   رزئت الأسرة الدبلوماسية

الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية

سعدنا ولد حمادي - الجالية الموريتانية بواشنطن
الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية
استوقفني رد وزير المالية على ما يبدو أنه سؤال بخصوص بيع منزل السفير الموريتاني في واشنطن، والحقيقة

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     
Sahara Media Agency : الجزائر تحضر لأمم الإفريقية بمواجهة موريتانيا مرتين https://t.co/RG8YT2Ni27
الاربعاء 4 يناير - 11:42
Sahara Media Agency : احذر.. ملفات قد تعرض حساب الواتساب للقرصنة https://t.co/MbikwDog2d
الاربعاء 4 يناير - 02:53
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الجزائر تحضر للأمم الإفريقية بمواجهة موريتانيا مرتين


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 4 يناير 2017 - 10:13



الجزائر تحضر للأمم الإفريقية بمواجهة موريتانيا مرتين
مواضيع ذات صلة

حل المنتخب الموريتاني  لكرة القدم"المرابطون"  بالعاصمة الجزائرية أمس الثلاثاء لخوض مباراتين وديتين أمام الفريق الجزائري يومي 7 و 10 من شهر يناير الجاري.

وتنقلت التشكيلة الموريتانية،  بقيادة المدرب الفرنسي كورونتان مارتينس بتشكلة مختلطة بين لاعبين محليين وآخرين محترفين.
 
ويسعى المنتخب الموريتاني في الوقت الراهن إلى الاستعداد لحجز تذكرته إلى كأس افريقيا للأمم 2019 والمقررة في الكاميرون، حيث ستنطلق التصفيات بداية من شهر مارس المقبل.
 
وتجرى المواجهة الودية الأولى يوم السبت المقبل بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة في حين تقام المقابلة الودية الثانية بعدها بثلاثة أيام بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، وهي المقابلة التي سيحسم فيها المدرب الأول للمنتخب الجزائري جورج ليكنس التشكيلة التي سيلعب بها في نهائيات الغابون القادمة.
 
وراجت العديد من الأقاويل عن قدوم المنتخب الموريتاني باللاعبين المحليين فقط، قبل أن يؤكد مدرب المنتخب الجزائري أن الأمر لا أساس له من الصحة، خاصة وأن العديد من الانتقادات طالت الاتحادية ومعها المدرب  جورج ليكنس الذي أجاب في الندوة الصحفية بالتأكيد على أن اللقاء سيكون من أجل الوقوف على جاهزية اللاعبين الجدد ومنحهم فرصة أكبر.
 
وينتظر أن يتنقل الوفد الجزائري إلى الغابون يوم 12 من الشهر الجاري ، ويتواجد الخضر في المسابقة النهائية ضمن المجموعة الثانية مع كل من زيمبابوي، تونس، والسنغال وهي المجموعة التي ستلعب لقاءاتها في مدينة "فرانس فيل".
 


الكلمات المفتاحية : الجزائر, المرابطون, كرةالقدم


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة