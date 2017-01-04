الجزائر تحضر للأمم الإفريقية بمواجهة موريتانيا مرتين



حل المنتخب الموريتاني لكرة القدم"المرابطون" بالعاصمة الجزائرية أمس الثلاثاء لخوض مباراتين وديتين أمام الفريق الجزائري يومي 7 و 10 من شهر يناير الجاري.



وتنقلت التشكيلة الموريتانية، بقيادة المدرب الفرنسي كورونتان مارتينس بتشكلة مختلطة بين لاعبين محليين وآخرين محترفين.



ويسعى المنتخب الموريتاني في الوقت الراهن إلى الاستعداد لحجز تذكرته إلى كأس افريقيا للأمم 2019 والمقررة في الكاميرون، حيث ستنطلق التصفيات بداية من شهر مارس المقبل.



وتجرى المواجهة الودية الأولى يوم السبت المقبل بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة في حين تقام المقابلة الودية الثانية بعدها بثلاثة أيام بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، وهي المقابلة التي سيحسم فيها المدرب الأول للمنتخب الجزائري جورج ليكنس التشكيلة التي سيلعب بها في نهائيات الغابون القادمة.



وراجت العديد من الأقاويل عن قدوم المنتخب الموريتاني باللاعبين المحليين فقط، قبل أن يؤكد مدرب المنتخب الجزائري أن الأمر لا أساس له من الصحة، خاصة وأن العديد من الانتقادات طالت الاتحادية ومعها المدرب جورج ليكنس الذي أجاب في الندوة الصحفية بالتأكيد على أن اللقاء سيكون من أجل الوقوف على جاهزية اللاعبين الجدد ومنحهم فرصة أكبر.



وينتظر أن يتنقل الوفد الجزائري إلى الغابون يوم 12 من الشهر الجاري ، ويتواجد الخضر في المسابقة النهائية ضمن المجموعة الثانية مع كل من زيمبابوي، تونس، والسنغال وهي المجموعة التي ستلعب لقاءاتها في مدينة "فرانس فيل".

