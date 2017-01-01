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الجزائر تدعو الحركات المالية إلى تغليب الحوار


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 8 يوليوز 2017 - 13:28



الجزائر تدعو الحركات المالية إلى تغليب الحوار
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دعت الجزائر اليوم السبت مسؤولي الحركات الموقعة على اتفاق السلم بمالي إلى تغليب "الحوار والتشاور" و إلى "تكثيف" الجهود من أجل "تجاوز الصعوبات على أرض الواقع".


جاء ذلك على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، الذي دعا "مسؤولي الحركات الموقعة على اتفاق السلم إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة والتحرك بسرعة لإنهاء التجاوزات من خلال تغليب الحوار و التشاور وتكثيف الجهود من أجل تجاوز الصعوبات على أرض الواقع".


وأضاف الناطق باسم الخارجية أن الجزائر "تتابع باهتمام المواجهات المسلحة الأخيرة" التي خلفت عددا من القتلى يوم الخميس بمدينة "أغلهوك" في منطقة كيدال شمال مالي، مشيرا إلى أن هذه "المواجهات بين عناصر تنتمي إلى مجموعات مسلحة من الموقعين على اتفاق السلم بمالي المنبثق عن مسار الجزائر تشكل انتهاكا صارخا لبنود هذا الاتفاق.


واعتبر المسؤول الجزائري أن تلك المواجهات تعبر "مساسا بروح الوفاق التي تسود مختلف الاطراف المالية الساعية إلى تجسيدها في الواقع".

 
و أكد بن علي الشريف أن هذه "التطورات السلبية" التي تخدم بالدرجة الأولى الجماعات الارهابية والجريمة المنظمة في المنطقة من شأنها المساس بمصداقية والتزامات الحركات الموقعة على اتفاق السلم و التزامها بشكل راسخ في مسار السلم"



الكلمات المفتاحية : ازواد, الجزائر, مالي
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