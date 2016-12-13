الجزائر تدمر 1900 لغم مضاد للأشخاص تعود للحقبة الاستعمارية

دمرت الجزائر 1900 لغم مضاد للأشخاص تم اكتشافها خلال شهر نوفمبر الماضي على طول حدود البلاد الشرقية والغربية،





وقال مصدر رسمي جزائري اليوم في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن البلاد دمرت خلال شهر نوفمبر المنصرم بالناحية العسكرية الخامسة، 1900 لغم مضاد للأشخاص تعود إلى الحقبة الاستعمارية، ليرتفع العدد الإجمالي للألغام المدمرة إلى 847.241 لغما.





ويرتفع العدد الإجمالي للألغام المكتشفة والمدمرة، إلى غاية 30 نوفمبر 2016 ، إلى 847.241 لغما متمثلة في 703.728 لغما مضادا للأشخاص و 137.859 لغما مضادا للجماعات و 5654 لغما مضيئا" بحسب المصدر الرسمي.

