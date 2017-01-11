الجزائر تسحق المنتخب الموريتاني بسداسية نظيفة



تمكن المنتخب الجزائري لكرة القدم مساء أمس الثلاثاء من تحقيق فوز عريض على نظيره الموريتاني، بنتيجة 6 أهداف لصفر، وذلك ضمن المباريات الودية التحضيرية لكأس الأمم الأفريقية الذي سيقام شهر فبراير المقبل في الغابون.



المباراة التي جرت في الجزائر شهدت تألق مهاجمي فريق نادي ليستر الإنجليزي رياض محرز وإسلام سليماني، إذ تمكن اللاعبان من تسجيل أربعة أهداف، هدفين لكل واحد.



كما تمكن اللاعبان ياسين إبراهيمي وهلال سوداني من تسجيل هدفين، ختما السداسية الجزائرية أمام منتخب المرابطين.



وتأتي هذه الهزيمة بعد مباراة بين الفريقين الأسبوع الماضي انتهت بنتيجة 3 أهداف لهدف، لصالح المنتخب الجزائري.



ويعد المنتخب الجزائري هو الأقوى في أفريقيا بحسب تصنيف الفيفا الشهري.

