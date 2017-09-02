الجزائر تعلن عن وفاة 12 من حجاجها



أعلنت بعثة الحج الجزائرية عن وفاة 12 حاجا جزائريا منذ بدء موسم الحج الحالى، مؤكدة أن حلات الوفاة المعلن عنها كانت طبيعية.



وبحسب رئيس مركز شؤون الحجاج بمكة المكرمة للبعثة الجزائرية للحج فإن" 10 حالات وفاة طبيعية كانت بين كبار السن من الحجاج الجزائريين، وحالة وفاة أخرى لحاج من جنسية جزائرية قدم مع بعثة مغربية إلى البقاع المقدسة، بينما حالة الوفاة الأخيرة هي لمعتمرة متأخرة من شهر رمضان الفائت.



و يستعد الحجاج الجزائريون لرمي الجمرات الثلاث في أول ايام التشريق بعد المبيت في منى حيث سيستمر الرمي ليومين بالنسبة للمتعجلين وثلاثة للباقين.