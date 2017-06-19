الجزائر تفرج عن 29 منقباً موريتانيا وسودانييْن



أطلق القضاء الجزائري صباح اليوم الإثنين سراح 29 منقبا موريتانيا و5 سودانيين بعد محاكمة خاطفة في محكمة ولاية تيندوف الجزائرية انتهت حبسهم سنة مع وقف التنفيذ ومصادرة ما بحوزتهم.



وأكد مراسل صحراء ميديا بمدينة زويرات شمالي موريتانيا أن المنقبين توجهوا إلى منزل في تيندوف في انتظار مغادرتهم الأراضي الجزائرية مع حلول المساء بعد اكتمال الإجراءات القضائية.



وكان من المتوقع أن تخضع مجموعة موقوفين أصحاب الجنح إلى محاكمة اليوم، فيما تحاكم المجموعة الثانية وهي أصحاب الجنايات لاحقا قبل أن يقرر القضاء الجزائر تكييف التهمة إلى جنحة.



وكانت الجيش الجزائري قد أوقف مواطنين موريتانيين، وسودانيين كانوا ينقبون عن الذهب، في منطقة تقع إلى الجنوب من ولاية تندوف، المتاخمة للحدود مع موريتانيا.



- سيد / ابراهيم / أكليب

- أباتن / عبد الله

- أعلي الشيخ / ابراهيم / ديكو

- محمد / عابدين

- محمد الامين / عبد الله

- سيد / عبد الله

- بلال / أمبارك

- مولاي / سيد أعمر

- الحافظ / التيرجه

- بيبا / محمدن

- محفوظ / سيد محمد

- عثمان / سيد محمد

- فيصل / موسى

- محمد عبد الرحمن / محمد سالم

- سيد / محمد

- محمد / أحمد سالم

- محمد المخطار / محمد محمود

- محمد يحي / عبد الله

- محمد محمود / أباه

- حمود / النوشه

- كير / صنب هو

- سيد المختار / الراه

- عبد القادر / شينه

- شيخنا / بلال

- محمد يحظيه / عبد الله

- يونس / الحسن

- سيد أحمد / أبياه

- لبات / النبي

- محمد / سيدي

- - عبد الحكيم (سوداني)

- عبد الباسط / القاسم / محمد أحمد (سوداني)

- بدر الدين / عبد الله (سوداني)

- البطحاني / محمد أحمد (سوداني)

- نور الدين / آدم (سوداني )

