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الجزائر تفرج عن 29 منقباً موريتانيا وسودانييْن


زويرات - صحراء ميديا
الاثنين 19 يونيو 2017 - 18:11



الجزائر تفرج عن 29 منقباً موريتانيا وسودانييْن
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أطلق القضاء الجزائري صباح اليوم الإثنين سراح 29 منقبا موريتانيا و5 سودانيين بعد محاكمة خاطفة في محكمة ولاية تيندوف الجزائرية انتهت حبسهم سنة مع وقف التنفيذ ومصادرة ما بحوزتهم.

وأكد مراسل صحراء ميديا بمدينة زويرات شمالي موريتانيا أن المنقبين توجهوا إلى منزل في تيندوف في انتظار مغادرتهم الأراضي الجزائرية مع حلول المساء بعد اكتمال الإجراءات القضائية.

وكان من المتوقع أن تخضع مجموعة موقوفين أصحاب الجنح إلى محاكمة اليوم، فيما تحاكم المجموعة الثانية وهي أصحاب الجنايات لاحقا قبل أن يقرر القضاء الجزائر تكييف التهمة إلى جنحة.

وكانت الجيش الجزائري قد أوقف مواطنين موريتانيين، وسودانيين كانوا ينقبون عن الذهب، في منطقة تقع إلى الجنوب من ولاية تندوف، المتاخمة للحدود مع موريتانيا.

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الكلمات المفتاحية : الجزائر, القضاء, المنقبين
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