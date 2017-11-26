الجزائر تكرم ملحن نشيدها الوطني





قالت الإذاعة الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمر بإطلاق اسم المغني والملحن المصري الراحل محمد فوزي على المعهد الوطني العالي للموسيقى بالجزائر ومنحه ”وسام الاستحقاق الوطني“ ما بعد الوفاة.





ونقلت الإذاعة عن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي قوله إن هذا التكريم يأتي في إطار تخليد ذكرى مرور 60 عاما على تأليف نشيد (قسما) "وكذلك عرفانا من الجزائر بمن قدموا لها الدعم والمساعدة في وقت كان يتطلب ذلك".





وأكد وزير الثقافة الجزائري أن إطلاق اسم محمد فوزي على المعهد ومنح الوسام سيكون "في وقت لاحق، ربما قبل نهاية السنة الجارية"، مضيفا أن عائلة المغني والملحن المصري الراحل وافقت على وضع حقوق لحن النشيد تحت تصرف الدولة الجزائرية بشكل نهائي.





ووضع شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا كلمات النشيد الوطني فيما تولى محمد فوزي تلحينه في 1956.

