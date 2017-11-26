   
صحراء ميديا Sahara Media

الجزائر تكرم ملحن نشيدها الوطني


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 26 نونبر 2017 - 18:21



الجزائر تكرم ملحن نشيدها الوطني

 

قالت الإذاعة الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمر بإطلاق اسم المغني والملحن المصري الراحل محمد فوزي على المعهد الوطني العالي للموسيقى بالجزائر ومنحه ”وسام الاستحقاق الوطني“ ما بعد الوفاة.


ونقلت الإذاعة عن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي قوله إن هذا التكريم يأتي في إطار تخليد ذكرى مرور 60 عاما على تأليف نشيد (قسما) "وكذلك عرفانا من الجزائر بمن قدموا لها الدعم والمساعدة في وقت كان يتطلب ذلك".
 

وأكد وزير الثقافة الجزائري أن إطلاق اسم محمد فوزي على المعهد ومنح الوسام سيكون "في وقت لاحق، ربما قبل نهاية السنة الجارية"، مضيفا أن عائلة المغني والملحن المصري الراحل وافقت على وضع حقوق لحن النشيد تحت تصرف الدولة الجزائرية بشكل نهائي.


ووضع شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا كلمات النشيد الوطني فيما تولى محمد فوزي تلحينه في 1956.



الكلمات المفتاحية : الجزائر, ملحن, نشيد وطني
 
تويتر
صحراء ميديا | الجزائر تكرم ملحن نشيدها الوطني https://t.co/vgjvs5kUW5الجزائر-تكرم-ملحن-نشيدها-الوطني_a36788.html
صحراء ميديا | موريتانيا: إطلاق مشروع إنجاز 150 شبكة مائية https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-إطلاق-مشروع-إنجاز-150-شبكة-مائية_a36787.html
فيسبوك
الأكــثر قراءة

عزيز: سنتعاون مع السودان فى مجال صناعة الطائرات

"براءة".. بيان قوي من 13 عالماً موريتانيا حول ملف المسيء

موريتانيا: 10 ساعات من دون علم وطني ليلة الاستقلال

موريتانيا: المسيء يغادر سجن نواذيبو نحو جهة مجهولة

موريتانيا: الرئيس يدشن أكبر مجمع تجاري بنواكشوط

موريتانيا: جدل حول فيديو تعرية مواطن من طرف الشرطة

 
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة