الجزائر تنفي وجود "غيوم" فى علاقتها مع موريتانيا



قال الوزير الأول الجزائري عبد المجيد ترهون اليوم الثلاثاء إنه لا توجد أي غيوم فى العلاقات بين بلاده مع موريتانيا ، مؤكدا تواصل العمل المشترك بين البلدين.



جاء ذلك خلال استقباله من طرف الرئيس الموريتاني اليوم بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا على هامش انعقاد القمة 29 للاتحاد الإفريقي.



وأكد الوزير الجزائري فى تصريح للوكالة الموريتاينة للأنباء أنه بحث مع الرئيس الموريتاني مختلف جوانب علاقات التعاون المثمر القائم بين البلدين .



وأوضح أنه تم خلال اللقاء تبادل وجهات نظر البلدين حول مختلف القضايا الاقتصادية والأمنية، مشيرا إلى أن هناك تكاملا بين البلدين في هذا المجال.



وجرى الاستقبال بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون اسلكو ولد احمد ازيد بيه ووزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل.