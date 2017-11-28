الجزائر تنوه بمساهمة موريتانيا في حفظ الأمن بالقارة الأفريقية



نوه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في برقية بعث بها إلى نظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الثلاثاء، بمساهمة موريتانيا في إحلال الأمن والسلام والاستقرار في أفريقيا.



وتأتي هذه البرقية بمناسبة احتفال موريتانيا بالذكرى السابعة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني.



وأضافت برقية الرئيس الجزائري لولد عبد العزيز أنه "يتوجه باسم الشعب الجزائري بأصدق عبارات التهاني والتبريك، داعيا المولى عز وجل أن يمن عليكم بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب الموريتاني باطراد التقدم والنماء والازدهار تحت قيادتكم الرشيدة".



وختم الرئيس الجزائري برقيته بالقول: "إذ أجدد لكم عبارات التهاني بهذه المناسبة المباركة، فإنني اسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمكم موصول السداد والتوفيق ويحقق لشعبكم الأبي المزيد من الخير والرفاه في كنف الأمن والاستقرار تحت رعايتكم السامية".

