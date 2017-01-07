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الجزائر تواجه موريتانيا دون نجوم الدوري الإنجليزي


صحراء ميديا + وكالات
السبت 7 يناير 2017 - 09:26



الجزائر تواجه موريتانيا دون نجوم الدوري الإنجليزي
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الجزائر تواجه موريتانيا دون نجوم الدوري الإنجليزي
 
 
يواجه المنتخب الموريتاني لكرة القدم "المرابطون" مساء اليوم السبت وديا  نظيره الجزائري على أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليده ،في إطار استعدادات الأخير  لنهائيات أمم أفريقيا، التي ستنطلق في  14 يناير الجاري بالغابون.

وسيغيب عن لقاء موريتانيا، ثلاثي الدوري الإنجليزي، رياض محرز، وإسلام سليماني، و قديورة؛ بسبب التحاقهم المتأخر بالمعسكر الإعدادي، وعليه فإنه من المنتظر أن تشهد المقابلة دخول لاعبين جدد.

وتعتبر مواجهة موريتانيا، الودية الأولى للمنتخب الجزائري ، قبل بدء المنافسات القارية، على أن يلتقي المنتخبان، دون حضور الجماهير، الثلاثاء المقبل بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.
 
 
وستكون مواجهة موريتانيا، فرصة مناسبة للبلجيكي جورج ليكنز، من أجل إيجاد الحلول، والتشكيل المناسب الذي سيدافع عن ألوان الخضر في البطولة، خاصة على مستوى الدفاع، الذي يشكل هاجسًا لدى الجهاز الفني.
 
 
وبعد استدعائه لعدد كبير من اللاعبين في مركز الدفاع، فإنه من المنتطر أن يعتمد ليكنز على أسلوب الدفاع في البطولة، حيث سيجرب جميع الخطط الدفاعية في ودية موريتانيا، وبالتالي سيختار بين (3-5-2)، أو (4-2-3-1).


الكلمات المفتاحية : الجزائر, المرابطون, كأس أمم افريقياظ, كاف, مباراة


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