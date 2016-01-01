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الجزائر: زيادة الضرائب على العقارات والوقود


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 15 نونبر 2016 - 09:37



الجزائر: زيادة الضرائب على العقارات والوقود
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عرض وزير المالية الجزائري "حاجي بابا عمي" أمام البرلمان  يوم أمس، مشروع الميزانية، وتضمن زيادة في الضرائب وترشيد النفقات، لمواجهة تراجع مداخيل النفط.


وشهد مشروع قانون المالية لسنة 2017 زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 17% إلى 19%، وكذلك رفع الرسوم على العقارات والوقود والتبغ، إضافة إلى استحداث رسم على الأجهزة الكهربائية التي تستهلك الكثير من الطاقة.


وتحدث الوزير الجزائري، عن "تقلص الإيرادات المالية يونيو 2014، أي منذ بداية انهيار أسعار النفط، المورد الرئيسي للعملة الصعبة في الجزائر.


وأنجزت الميزانية مع احتساب سعر 50 دولارا لبرميل النفط، على اعتبار أن تصدير المحروقات يشكل 95% من مداخيل البلاد. وكانت الجزائر تعتمد سعرا مرجعيا للبرميل ب37 دولارا، حتى عندما فاق سعره 100 دولار، لتقوم بتحويل الفارق إلى صندوق ضبط الإيرادات، (بلغ حجمه 51 مليار دولار عام 2015)، الذي يمول العجز في الميزانية


الكلمات المفتاحية : الجزائر, ضرائب, مالية


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