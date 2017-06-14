الجزائر: قتيلان وجريح فى تحطم مروحية عسكرية



قتل اثنان من طاقم مروحية تابعة لقوات الدرك الجزائري، وجرح ثالث اثر سقوطها ليل الثلاثاء/ الأربعاء بجنوب غرب الجزائر.



وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أنه "أثناء القيام بدورية استطلاع ليلي في إطار طلعات تدريبية مبرمجة سقطت مروحية تابعة للدرك الوطني على متنها طاقم متكون من ثلاث إطارات بضواحي مشرية بولاية النعامة (650 كلم جنوب غرب الجزائر) .



واضاف البيان ان الحادث "تسبب في وفاة اثنين من طاقم المروحية وإصابة الثالث بجروح بالغة".



وتعد هذه ثاني مروحية عسكرية تسقط بالجزائر خلال ثلاثة اسابيع، بعدما تحطمت مروحية تابعة للبحرية الجزائرية في 21 مايو وقتل طاقمها المكون من ثلاثة ضباط.



وتحطمت المروحية واشتعلت فيها النيران بعد ملامسة اسلاك كهربائية أثناء دورية ليلية بولاية تيبازة على بعد 70 كلم غرب الجزائر.

