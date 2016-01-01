الجزائر: محطة "تيقنتورين" تعود للعمل بعد سنوات من هجوم القاعدة





أعلنت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية "سوناطراك" ، في بيان لها أن محطة "تيقنتورين" للغاز ستستأنف العمل بطاقتها الكاملة، مع بدء تشغيل خط الإنتاج الثالث، قبل نهاية العام الجاري، بعد سنوات من هجوم مسلح لتنظيم القاعدة على المحطة.





وقالت "سوناطراك" في بيانها إن الخط الثالث سيبدأ التشغيل في وقت لاحق هذا الشهر أو في ديسمبر لينتج ستة ملايين متر مكعب يوميا.





وكان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قد شن هجوما مسلحا على المحطة عام 2013 وقتل فيه 40 شخصا معظمهم من العاملين الأجانب، حيث احتجز مقاتلوه عشرات العمال كرهائن.





وتزيد الجزائر إنتاجها من النفط والغاز، بعد سنوات من الجمود بفعل الإخفاق في جذب المستثمرين الأجانب إلى قطاع الطاقة، والذين تقلقهم أوضاع التشغيل في البلد العضو بمنظمة أوبك.

