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الجشي الموريتاني يفوز بالجائزة الأولى في "ماراتون انواذيبو الدولي"


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 16 أبريل 2017 - 13:55



الجشي الموريتاني يفوز بالجائزة الأولى في "ماراتون انواذيبو الدولي"
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فاز الجيش الموريتاني اليوم الأحد في مدينة انواذيبو بالمرتبة الأولى من "ماراتون انواذيبو الدولى" (مرحلة 21كلم) الذي انطلق بمشاركة أزيد من 2700 مشارك من جنسيات مختلفة، بينما حل الحرس الرئاسي بالمرتبة الثانية في نفس المرحلة.

وقال مراسل صحراء ميديا في مدينة انواذيبو إن مرحلة 10كلم فاز بها الحرس الوطني، بينما فازت بمرحلة 5كلم مواطنة من أنكلترا.

ويهدف هذا الماراتون الذي ينظم كل سنة بحسب القائمين عليه إلي تشجيع الرياضة "ومواكبة الجهود المبذولة من طرف السلطات العليا في البلد والمتعلقة بتطوير الرياضة".

وتسابق المشاركون في النسخة السابعة من الماراتون الذي انطلق من أمام الملعب البلدي على الطريق الرابط بين المدينة وكانصادو على ثلاث مراحل، تبلغ المرحلة الأولي 5 كلم خاصة بالفئة العمرية التي لاتتجاوز 18 سنة (خاصة بالشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة) فيما تبلغ المرحلتان الثانية والثالثة على التوالي 10 كلم و21 كلم وتتعلق بالفئات العمرية التي تتجاوز 18 سنة.

وجرى انطلاق الماراتون الذي شاركت فيه موريتانيا بالإضافة إلى  جنسيات مختلفة بحضور والي داخلة انواذيبو والقادة الأمنيين والعسكريين إضافة إلى السفير الأمريكي وعدد من الدبلوماسيين الغربيين.


الكلمات المفتاحية : الجيش, ماراتون, نواذيبو
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