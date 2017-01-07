الجمعية الوطنية تناقش حصيلة العمل الحكومي لسنة 2016

انطلقت صباح اليوم السبت بمباني الجمعية الوطنية؛ الغرفة السفلى بالبرلمان الموريتاني في العاصمة انواكشوط، أعمال جلسة علنية لمناقشة حصيلة عمل الحكومة لسنة 2016 وآفاقه المستقبلية بحضور الوزير الأول يحيى ولد حدمين.



وتخصص الجلسة لإبداء النواب لملاحظاتهم على الحصيلة التي قدمها الوزير الاول في جلسة الأربعاء الماضي.



كما ينتظر ان يستمع النواب الى ردود الوزير الأول في وقت لاحق اليوم.