الجمعية الوطنية تناقش مشروع تمويل جسر روصو





أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية الغرفة السفلي في البرلمان الموريتاني، اليوم الخميس إلى اللجان المختصة بالجمعية الوطنية، مشروع قانون يتعلق بتمويل مشروع جسر روصو.



ويتضمن مشروع القانون اتفاق القرض الموقّع بتاريخ 13 مارس 2017 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية، والمخصص لتمويل مشروع بناء جسر روصو.



وقال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي، في تصريحات صحفية سابقة إن جسر روصو سيساهم في تغيير وجه المدينة ، مشيرا إلى أن التمويل سيمكن من "إعادة تأهيل البني التحتية الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، وتشييد بنية تحتية تجارية".





وكشف الوزير فى تصريحاته أن الحكومة الموريتانية وقعت مع الحكومة السنغالية على اتفاق بأن تكون وحدة المشروع بمدينة روصو الموريتانية، وأن يكون طاقم الوحدة المسيرة للجسر بالتناصف بين البلدين.



ويراهن البلدان على مشروع جسر يربط بين ضفتي نهر السنغال، من أجل تسهيل الحركة التجارية والبشرية بينهما، وهو ما سينعكس على التبادل التجاري بين دول شمال أفريقيا وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء.











