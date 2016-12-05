الجمعية الوطنية تناقش ميزانية وزارة الصحة



ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية اليوم الاثنين ميزانية وزارة الصحة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017.



وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الصحة لبروفسير كان ببكر بين خلاله مختلف بنود هذه الميزانية.



وتبلغ ميزانية وزارة الصحة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017، 20 مليارا و676 مليونا و 236 ألفا و 971 أوقية مسجلة بذلك زيادة قدرها 154575929 أوقية مقارنة مع ميزانيتها في مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2016.



ويبلغ البند المخصص للتسيير في هذه الميزانية 17 مليارا و 798 مليونا و 236 ألفا و971 أوقية، في حين يبلغ البند المخصص للاستثمار مليارين و878 مليون أوقية.