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الجمعية الوطنية تنتخب نواب رئيس المجلس ومسيره المالي


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 4 يوليوز 2017 - 16:55



الجمعية الوطنية تنتخب نواب رئيس المجلس ومسيره المالي
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انتخب مجلس النواب الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني اليوم الثلاثاء في جلسة علنية نواب رئيس المجلس الخمس ومسيره المالي.
 
وأكدت مصادر من داخل الجمعية الوطنية أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية فاز بثلاثة من نواب الرئيس هم النائب الأول والرابع والخامس الذين حصل عليهم نواب الحزب على التوالي محمد يحيى ولد خرشي و سيد أحمد ولد أج و فيه المان ولد قش.
 
وفاز النائب محمد غلام ولد الحاج الشيخ من حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" بمنصب النائب الثاني ممثلا لأحزاب المعارضة الممثلة في الجمعية الوطنية، في حين فازت النائب لاله بنت حسن بمنصب النائب الثالث لرئيس الجمعية الوطنية ممثلة لأحزاب الأغلبية.
 
و فاز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بمنصب المسير المالي للجمعية الوطنية الذي حصل عليه النائب من الحزب السيد بوي أحمد ولد أشريف.
 
وتأتي هذه الانتخابات في إطار التجديد الدوري لهيئات الجمعية الوطنية.


الكلمات المفتاحية : الجمعية الوطنية, رئيس, نواب
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