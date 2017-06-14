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الجنائية الدولية تطلب اعتقال سيف الاسلام


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 14 يونيو 2017 - 16:16



الجنائية الدولية تطلب اعتقال سيف الاسلام
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أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء مذكرة اعتقال لسيف الإسلام القذافي، ودعته إلى تسليم نفسه،  بعد 4 أيام على إطلاق جماعة مسلحة في غرب ليبيا سراحه، منذ اعتقاله 2011، بعد سقوط نظام والده.

وطالبت مدعية محكمة جرائم الحرب فاتو بنسودا، في بيان، ليبيا ودولا أخرى باعتقال سيف الإسلام.
 
ووفقا لمحكمة جرائم الحرب فإن سيف الإسلام القذافي مطلوب لديها بتهم ارتكاب جرائم حرب بسبب مزاعم عن قمع المعارضة لصالح حكم والده معمر القذافي.
 
وكانت السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب قد أصدرت قانونا عاما بالعفو عام 2015.

وأفرج عن سيف الاسلام من السجن بموجب قانون عفو صدق عليه البرلمان في بلدة الزنتان الشرقية، حيث كان معتقلا منذ 2011."
 


الكلمات المفتاحية : الجنائية الدولة, السجن, القذافي, سيف الاسلام, قانون العفو
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