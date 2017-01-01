الجيش الجزائري يحتجز 9 منقبين موريتانيين فى "تيندوف"

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أنها أوقفت تسعة موريتانيين منقبين عن الذهب الخميس الماضي جنوبي ولاية تندوف, وتم حجز سيارة رباعية الدفع وأسلحة كانت بحوزتهم.



وقال بيان نشرته وزارة الدفاع أمس الجمعة إنه في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وعلى إثر دورية، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, من توقيف تسعة مهربين من جنسية موريتانية.



ومكنت العملية حسب الجيش من حجز سيارة رباعية الدفع ومسدس آلي عيار (09) ملم وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات ونظارات ميدان وجهاز تحديد المواقع ( GPS ).

كما تم احتجاز تسعة أجهزة كشف عن المعادن وكمية من الذهب وأحجار نيزكية وجهاز حاسوب محمول وجهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية وعشرة هواتف نقالة ومبلغ مالي وأغراض أخرى.