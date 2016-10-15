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الجيش الجزائري يقتل أمير تنظيم جند الخليفة


صحراء ميديا + وكالات
السبت 15 أكتوبر 2016 - 09:00



الجيش الجزائري يقتل أمير تنظيم جند الخليفة
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل أمير شرق الجزائر في تنظيم جند الخليفة المكنى أبو دجانة، رفقة أحد معاونيه إثر عملية عسكرية نفذها الجيش الجزائري الخميس الماضي، في منطقة الزهور بولاية سكيكدة.

وأكدت وزارة الدفاع فى بيان أن الجيش الجزائري تمكن من القضاء على "إرهابيين خطرين " من بينهم المدعو "ابو دجانه و"بن علجية" المدعو "عبد الرحمن" إثر وقعهما في كمين قرب بلدية وادي الزهور بولاية .

وأضاف البيان أنه خلال عملية صادرت المفرزة "رشاشي كلاشنيكوف ومنظار ميدان وقنابل يدوية وكمية من الذخيرة وتسعة هواتف نقالة".

وتصاعدت في الأشهر الأخيرة عمليات الجيش الجزائري ضد  تنظيم جند الخليفة شرق البلاد وجنوب البلاد، وحسب بيانات رسمية قتل منذ بداية عام 2016 أكثر من 100 مسلح .


الكلمات المفتاحية : أبودجانة, الجزائر, الجيش, جند الخليفة


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