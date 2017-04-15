الجيش الجزائري يقتل مهربين في مخيم تندوف



قتل الجيش الجزائري أمس الجمعة، ثلاثة مهربين خلال عملية أمنية قامت بها وحدة من الجيش في مخيم تندوف، جنوب غربي الجزائر.



وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية اليوم السبت إن وحدات من الجيش قضت على ثلاثة مهربين ودمرت مركبتهم بمدينة تندوف.



وأوضح البيان أن العملية أسفرت عن مصادرة رشاشين من نوع "أف أم"، وقاذف صاروخي من نوع "آر بي جي"، وبندقية آلية من نوع كلاشنكوف "بي أم أكا".



كما شملت الأسلحة التي تمت مصادرتها في العملية، مسدساً آلياً ونظارة ميدان وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة.



ولم تكشف وزارة الدفاع الجزائرية أي معلومات عن هويات المهربين الذين تم القضاء عليهم، ولا عن سبب وجودهم في مخيم تندوف، حيث تتمركز جبهة البوليساريو.

