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الجيش السوداني: استشهاد خمسة عسكريين في اليمن


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 12 أبريل 2017 - 09:33



الجيش السوداني: استشهاد خمسة عسكريين في اليمن
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أعلن الجيش السوداني، صباح اليوم الأربعاء، مقتل 5 جنود سودانيين خلال عملية عسكرية في اليمن، وكان من بين القتلى ضابط وإصابة 22 آخرين.
 
وتشارك قوات سودانية ضمن تحالف عسكري تقوده المملكة العربية السعودية، ويسعى لتسليم السلطة إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ويواجه ميليشيات الحوثيين، وقوات تابعة لعلي عبد الله صالح.
 
وذكر البيان أن القوات المسلحة السودانية أنجزت المرحلة الأولى في سياق عملياتها مع التحالف بسيطرتها على جميع الأهداف الموكلة إليها "مكبدة العدو خسائر كبيرة في الأرواح"، وفق البيان.
 
وأكد البيان أن القوات نجحت في أسر أعداد كبيرة، كما أنها مستعدة لإنجاز المرحلة الثانية بروح معنوية عالية، وفق نص البيان.
 


الكلمات المفتاحية : السودان, اليمن
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