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الجيش الفرنسي يعلن حصيلة القتلى في منطقة الساحل سنة 2016


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 12 يناير 2017 - 17:02



الجيش الفرنسي يعلن حصيلة القتلى في منطقة الساحل سنة 2016
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أعلن الناطق باسم الجيش الفرنسي باتريك ستيغر اليوم  الخميس أن القوات الفرنسية قتلت  حوالي  150 شخصا في منطقة الساحل بتهمة الإرهاب  وصادرت اكثر من ستة اطنان من الذخائر والمتفجرات في 2016.

 

وقال ستيغر في لقائه الاسبوعي مع الصحافيين إن قوة "برخان" سلمت السلطات المحلية عدة أشخاص ،  وصادرت أكثر من ستة اطنان من الذخيرة والمتفجرات ومنتجات اخرى".

 

وأضاف أن قوة "برخان"  التي تلت عملية "سرفال" قامت ب125 عملية في 2015 في دول منطقة الساحل الخمس (موريتانيا ومالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو)، سمحت بتدمير 16 طنا من الذخائر ، وعملت فيها بمفردها أو بشراكة مع قوات محلية.

 

ولم يذكر الناطق باسم  الجيش الفرنسي بدقة عدد المقاتلين الذين قتلوا او باتوا عاجزين عن القتال  ، وقال إن نحو 25 الف شخص استفادوا من العناية الطبية المجانية التي تقدمها عملية "برخان". 



الكلمات المفتاحية : جيش, فرنسا, قتلى


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