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الجيش المالي يتصدى لهجوم قرب الحدود مع بوركينا فاسو


مالي-صحراء ميديا
الاثنين 10 يوليوز 2017 - 09:01



الجيش المالي يتصدى لهجوم قرب الحدود مع بوركينا فاسو
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أعلن الجيش المالي أمس الأحد أن قواته صدت هجوما "ارهابيا" استهدف مراكز للدرك والجمارك في بلدة بينينا الواقعة على بعد 20 كلم من الحدود مع بوركينا فاسو
 
وقال الجيش في موقعه على الانترنت إن "هذا الهجوم الارهابي" شنه "أعداء السلام"،  وقع فى الساعات الأولى من مساء السبت،  فى منطقة حدودية

وأوضح مسؤول في الشرطة المحلية أن الهجوم استهدف إضافة الى مركزي الدرك والجمارك، مركز الشرطة المحلي فى المدينة .
 
ووصل المهاجمون على دراجات وأطلقوا النار، وجاء   الرد قويا وتم ضبط عدة ذخائر في المكان وفر المهاجون مع جرحاهم، بعد وجود آثار دم ، حسب رواية الجيش المالي.


الكلمات المفتاحية : بوركينافاسو, مالي, هجوم . الارهاب
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