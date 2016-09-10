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الجيش المالي يعلن مقتل اثنين من جنوده في كمين


باماكو - صحراء ميديا
السبت 10 سبتمبر 2016 - 16:38



الجيش المالي يعلن مقتل اثنين من جنوده في كمين
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أعلن الجيش المالي أن اثنين من جنوده لقوا مصرعهم في هجوم تعرضت له وحدة تابعة له أمس الجمعة، نفذه مجهولون في الطريق الرابط ما بين مدينة دوينتزا في الوسط، ومدينة غاو في الشمال،
 
وقال الجيش في بيان صحفي إن الهجوم وقع على الطريق الرابط بين دوينتزا وغاو، بالقرب من بلدة بوني التي سيطر عليها مسلحون قبل أيام ورفعوا فيها علم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
 
وبحسب الحصيلة التي أوردها الجيش في بيانه فإن الهجوم أودى بحياة جنديين وأصيب اثنان آخران، كما تم تدمير مركبتان تابعتان للجيش.
 
ولم يكشف الجيش عن أي معلومات بخصوص المهاجمين ولا إن كانوا قد تعرضوا لأي خسائر.
 
وكانت الهجمات المسلحة في وسط وشمال مالي قد تصاعدت في الآونة الأخيرة، وقد تبنت جماعة أنصار الدين عدداً منها.
 


الكلمات المفتاحية : إرهاب, مالي


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