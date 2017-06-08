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الجيش الموريتاني: تعرضنا لهجومين في أفريقيا الوسطى


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 8 يونيو 2017 - 02:35



الجيش الموريتاني: تعرضنا لهجومين في أفريقيا الوسطى
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أعلن الجيش الموريتاني، اليوم الأربعاء، تعرض عدد من جنوده لهجومين متفرقين خلال أداء مهامهم في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بجمهورية أفريقيا الوسطى.
 
وقال الجيش في بلاغ نشره عبر موقعه الإلكتروني، إن "مفرزة من كتيبة حفظ السلام الثانية الموجودة في مهمة بجمهورية وسط إفريقيا، تعرضت لكمين يوم الخميس الماضي 01/06/2017 أثناء القيام بمهمة اعتيادية".
 
وأشار الجيش إلى أن الكمين أسفر عن سقوط 7 جرحى في صفوف مفرزة الجيش الموريتاني، ولكنه أكد في المقابل أن إصابات الجنود "كانت طفيفة".
 
وأضاف في السياق ذاته أن "دورية أخرى من نفس الكتيبة في مهمة مماثلة، تعرضت يوم 04/06/2017 لهجوم مماثل أصيب خلاله جندي بجروح خفيفة".
 
وخلص الجيش في بيانه إلى القول إنه "قد تم علاج الجرحى محلياً، وعادوا لمزاولة أعمالهم باستثناء جندي واحد تم إخلاؤه إلى مستشفى آنتيبي لإجراء فحوصات تكميلية"، وفق نص البيان.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, أفريقيا الوسطى, الجيش
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