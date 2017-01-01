الجيش الموريتاني يتبادل إطلاق النار مع مهربين مسلحين

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تبادلت قوة من الجيش الموريتاني أمس الأربعاء النار مع مجموعة من المهربين المسلحين في المنطقة العسكرية المغلقة بالشمال الموريتاني.وقال مصادر خاصة لـ"صحراء ميديا" إن طائرة عسكرية تابعة للجيش الموريتاني دخلت في مطاردة أمس مع مجموعة من المهربين على متن 4 سيارات مسلحة في المنطقة العسكرية المغلقة وقصفت إحدى السيارات ، ما أدى لتعطل عجلاتها الخلفية، وتحول ركابها إلى السيارات الأخرى ،وتواصلت المطاردة إلى أن دخلت السيارات في مجموعة من سيارات المنقبين عن الذهبوأوضح المصدر الذي فضل حجب هويته أن المجموعة بدأت في إطلاق النار على الطائرة من داخل صفوف المنقبين فى منطقة "لمزرب"، مما أدى إلى صعوبة لدى الجيش فى التمييز بين المواطنين والمهربين.وحسب نفس المصدر فقد سحبت السيارة المتعطلة إلى مدينة ازويرات، و تحمل قذائف "آ ربي جي" ومدافع أخرى رشاشة.وحددت وزارة الدفاع الموريتانية، في بلاغ صحفي مناطق الشكات في الشمال الشرقي وعين بنتيلي في الشمال الغربي، واظهر تيشيت في الجنوب الغربي، ولمريه جنوباً.، كمناطق محظورةوقالت الوزارة إنه "طبقاً للقوانين المعمول بها فإن أي شخص يعبر أو يتجول في هذا الجزء من التراب الوطني يعرض نفسه لخطر إطلاق النار دون إنذار مسبق"، وفق نص البلاغ.