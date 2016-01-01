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الجيش الموريتاني يحتفي بفائزي البطولة العسكرية


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 25 نونبر 2016 - 09:57



الجيش الموريتاني يحتفي بفائزي البطولة العسكرية
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اختتمت مساء أمس الخميس بنواكشوط منافسات البطولة العسكرية الموريتانية السابعة عشر لسنة 2016، والتي استمرت أسبوعين، بمشاركة 23 فريقا، من مختلف التشكيلات العسكرية في الجيوش البرية والبحرية والجوية 


وفاز في المباراة النهاية في كرة القدم فريق المنطقة العسكرية الثالثة بضربات الجزاء أربعة أهداف مقابل هدفين، على فريق المنطقة العسكرية السابعة، بعد انتهاء الشوطين الأصلي والاضافي بالتعادل السلبي .


وشهد الحفل الختامي للبطولة بإنزال للمظليين وتوزيع 113 ميدالية منها 51 ذهبية و51 فضية و11 برونزية، موزعة على مختلف الرياضات التي شملتها منافسات الأدوار النهائية من هذه البطولة، التي دامت أسبوعين إضافة إلى توزيع مبالغ نقدية على الفائزين في كل لعبة.


وشارك في البطولة العسكرية التي تنظم للعام 17 على التوالي ما يناهز 312 رياضيا، من مختلف تشكيلات الجيش الموريتاني.



الكلمات المفتاحية : الجيش, بطولة, فائزين


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