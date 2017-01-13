الجيش الموريتاني ينفي أي تدخل أجنبي على أراضيه

موريتانيا: مظاهرات بالعاصمة تطالب بإعدام المسيء

الاتحاد الأفريقي: شرعية جامي تنتهى الخميس المقبل

عزيز يحضر قمة أفريقيا وفرنسا وسط إجراءات مشددة

ساحل العاج: التوتر يعود من جديد إلى بواكي

لجوء يحيى جامي إلى نيجيريا يلهب صحف السنغال

عزيز يتباحث مع مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية

"لمغيفري" حكما رابعا في افتتاح كأس الأمم الإفريقية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم

حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني

الدكتور/ المحامي: محمد سيدي محمد المهدي
حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني
بادئ ذي بدء يجب على المرأة بصفة عامة، والمسلمة منها بصفة خاصة أن تعرف حق المعرفة أن الرجل لا يمكن

وداع موسم الربيع

محمد ولد بتار
وداع موسم الربيع
  أشرف موسم الذكريات الطيبة لهذا العام على نهايته، وأخذت قوافل الخير تشد بُجر الحقائب على نجب
Sahara Media Agency : موريتانيا: مظاهرات بالعاصمة تطالب بإعدام المسيء https://t.co/syv82wJ6lT
الجمعة 13 يناير - 19:08
Sahara Media Agency : الاتحاد الأفريقي: شرعية جامي تنتهى الخميس المقبل https://t.co/POg7i7n18H
الجمعة 13 يناير - 19:08
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الجيش الموريتاني ينفي أي تدخل أجنبي على أراضيه


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 13 يناير 2017 - 19:23



الجيش الموريتاني ينفي أي تدخل أجنبي على أراضيه
مواضيع ذات صلة

نفى الجيش الموريتاني اليوم الجمعة  أن تكون قوة برخان الفرنسية قد نفذت عمليات على الأراضي الموريتانية خلال العام الماضي.

  وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الفرنسية العقيد باتريك ستيكر قد صرح الأسبوع الماضي أن قوة برخان نفذت العام الماضي 125 عملية فى دول الساحل الخمس بصفة منفردة أو بالتعاون مع الدول.

وأبدى الجيش الموريتاني فى بيان وزعه اليوم استغرابه من تصريحات وزارة الدفاع الفرنسية، مشددا على أنه لم "يسجل أي تدخل لجيش أجنبي في الأراضي الموريتانية منذ زمن بعيد  ولا سنة  2016 تحديدا".

وقال الجيش إن القوات المسلحة وقوات الأمن تضطلعان بمهامها بمهنية "عالية وفقا للإستراتيجية الأمنية المعتمدة في البلاد".

ولفت البيان العسكري إلى أن موريتانيا تحافظ "في إطار محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة على علاقات تعاون ممتازة مع الدول الشقيقة والصديقة وخاصة دول الساحل، والولايات المتحدة الامريكية، وفرنسا".

وتتخذ قوة برخان  الفرنسية وعددها 4000 جندي من نجامينا مقرا لها، وتنشط في خمسة بلدان هي مالي، وتشاد، والنيجر، وبوركينا فاسو، وموريتانيا.
 


الكلمات المفتاحية : الجيش الموريتاني, الساحل, برخان, فرنسا


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة