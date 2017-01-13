الجيش الموريتاني ينفي أي تدخل أجنبي على أراضيه



نفى الجيش الموريتاني اليوم الجمعة أن تكون قوة برخان الفرنسية قد نفذت عمليات على الأراضي الموريتانية خلال العام الماضي.



وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الفرنسية العقيد باتريك ستيكر قد صرح الأسبوع الماضي أن قوة برخان نفذت العام الماضي 125 عملية فى دول الساحل الخمس بصفة منفردة أو بالتعاون مع الدول.



وأبدى الجيش الموريتاني فى بيان وزعه اليوم استغرابه من تصريحات وزارة الدفاع الفرنسية، مشددا على أنه لم "يسجل أي تدخل لجيش أجنبي في الأراضي الموريتانية منذ زمن بعيد ولا سنة 2016 تحديدا".



وقال الجيش إن القوات المسلحة وقوات الأمن تضطلعان بمهامها بمهنية "عالية وفقا للإستراتيجية الأمنية المعتمدة في البلاد".



ولفت البيان العسكري إلى أن موريتانيا تحافظ "في إطار محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة على علاقات تعاون ممتازة مع الدول الشقيقة والصديقة وخاصة دول الساحل، والولايات المتحدة الامريكية، وفرنسا".



وتتخذ قوة برخان الفرنسية وعددها 4000 جندي من نجامينا مقرا لها، وتنشط في خمسة بلدان هي مالي، وتشاد، والنيجر، وبوركينا فاسو، وموريتانيا.

