الحرب على "أكياس البلاستيك" تدخل الحوض الغربي



نظمت في مدينة العيون، عاصمة ولاية الحوض الغربي في الشرق الموريتاني، حملة للتوعية بمخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية على البيئة.



الحملة التي نظمتها أمس الاثنين جمعية النساء لمكافحة الفقر، تتم بالتعاون مع برنامج الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني والثقافة.



وخلال انطلاق الحملة أكدت رئيسة الجمعية فاطمة بنت ميشل، أن جمعيتها تسعى بالتعاون مع البرنامج عبر منظمة أكوديف إلى "تحسيس ثمانين في المائة من سكان مدينة لعيون، وتسعين بالمائة من تجارها، حول مخاطر الأكياس البلاستيكية".



وأضافت أن الحملة تهدف إلى "إطلاع المعنيين على بعض فقرات القانون المجرم لاستعمال الأكياس البلاستيكية والعمل على توزيع خمس مائة حقيبة صديقة للبيئة على الأسر الفقيرة".



وجرى انطلاق الحملة بحضور حاكم مقاطعة لعيون وعمدة بلديتها والمندوب الجهوي لوزارة البيئة والتنمية المستدامة وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني في الولاية.

