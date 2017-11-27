الحزب الحاكم: النشيد الوطني "عظيم" ويحفظ ذاكرة الموريتانيين



قال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الحزب الحاكم في موريتانيا، إن النشيد الوطني الجديد هو "نشيد عظيم"، مشيراً إلى أنه "يحفظ ذاكرة الموريتانيين ويستحضر أمجادهم".



وهنأ الحزب الحاكم جميع الموريتانيين بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني، وخص بالتهنئة "الرئيس المؤسس قائد الأمة الموريتانية، فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز".



وقال الحزب إنه معتز بهذه المناسبة التي "أسس لها المقاومون الأبطال، وسطروها بتضحياتهم الخالدة"، وأضاف أنه "يهنئ جميع الموريتانيين، قائدا، وحكومة، وجيشا، وشعبا، بمناسبة رفع علمهم الوطني الجديد، على أنغام نشيد وطني عظيم، يحفظ ذاكرة الموريتانيين، ويستحضر أمجادهم وروحهم الوطنية الجامعة".



وأضاف الحزب الحاكم أن النشيد الوطني الجديد "يؤكد على قدسية السيادة الموريتانية والاستعداد للبذل والتضحية من أجلها"، وفق نص البيان.



وخلص الحزب إلى التهنئة بما قال إنه "الانتصارات التي تحققها الدولة الموريتانية"، مشيراً إلى "ترسيخ استقلال البلاد وحماية ثوابتها الدينية والوطنية، والحفاظ على أمنها واستقراراها ومكانتها الشامخة بين الأمم والشعوب الحرة".

