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الحزب الحاكم : خطاب الرئيس أسس لحقبة جديدة في تاريخ موريتانيا


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 22 أكتوبر 2016 - 09:46



الحزب الحاكم : خطاب الرئيس أسس لحقبة جديدة في تاريخ موريتانيا
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قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم إن خطاب الرئيس الموريتاني محمدولد عبد العزيز خلال اختتام جلسات الحوار أسس لحقبة جديدة في تاريخ البلد ، مشيدا  بمختلف مضامين و أبعاد الخطاب الذي نفى فيه ولد عبد العزيز نيته الترشح لمأمورية ثالثة .

 

وأضاف رئيس الحزب الحاكم خلال اجتماع للحزب أمس الجمعة أن الطريقة التي حدث بها رئيس الجمهورية الشعب الموريتاني "فريدة من نوعها" و لم يسبق أن وصل إليها الفكر الديمقراطي التعددي في موريتانيا ، حسب تعبيره .

 

وأكد ولد محم أن الطبقة السياسية في موريتانيا لم تجد قبل ولد عبد العزيز رئيسا يحدثها بكل وضوح ، متهما قادة المعارضة بمحاولة تحقيق "مصالحهم الشخصية الضيقة و مآربهم السياسية الآنية " ، وفق تعبيره .

 

وكان ولد عبد العزيز قد أعلن في ختام  جلسات الحوار عدم رغبته في مأمورية رئاسية ثالثة، رغم مطالبة عدد من أنصاره بذلك خلال جلسات الحوار، ورفض تعديل مواد الدستور المحصنة.



الكلمات المفتاحية : حزب حاكم, حكومة, ولد محم


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